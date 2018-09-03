Kaplan umut verdi

Zorlu İzmir deplasmanında Altay ile 2-2 kalarak 1 puan alan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un performansı ilerleyen maçlar için umut verdi. Turuncu beyazlı taraftarlar takımlarını deplasmanda yalnız bırakmadı ve 90 dakika boyunca destek verdi. Turuncu beyazlı futbolcular maç sonunda tribünün önüne giderek desteklerinden dolayı taraftarlarına teşekkür edip, alkışladı.

"ADİL SONUÇ OLDU"

Turuncu beyazlı takımın teknik direktörü Cihat Arslan, ilk yarı kendilerinin, ikinci yarısı ise rakibin iyi olduğunu söyledi. Arslan, "Kısa paslarla iyi geldik. 1-0'dan sonra ikinci golü atabilirdik. İlk yarı 3-0 soyunma odasına girip maçı kopartabilirdik. Geçmişten kalan bir hesap vardı. Onun için Altay'ın motivasyonunun iyi olacağını biliyorduk. Gece ile gündüz gibi bir maçtı. İlk yarı biz, ikinci yarı onlar hak etti. Beraberlik adil bir sonuç oldu" dedi.