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Kaplan umut verdi

taraftarları ’de takımlarını yalnız bırakmadı. 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un performansını taraftarlar da beğenerek 90 dakika boyunca destek verdi

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018
Kaplan umut verdi

Zorlu deplasmanında Altay ile 2-2 kalarak 1 puan alan 1. Lig ekiplerinden 'un performansı ilerleyen maçlar için umut verdi. Turuncu beyazlı taraftarlar takımlarını deplasmanda yalnız bırakmadı ve 90 dakika boyunca destek verdi. Turuncu beyazlı futbolcular maç sonunda tribünün önüne giderek desteklerinden dolayı taraftarlarına teşekkür edip, alkışladı.

"ADİL SONUÇ OLDU"
Turuncu beyazlı takımın teknik direktörü , ilk yarı kendilerinin, ikinci yarısı ise rakibin iyi olduğunu söyledi. Arslan, "Kısa paslarla iyi geldik. 1-0'dan sonra ikinci golü atabilirdik. İlk yarı 3-0 soyunma odasına girip maçı kopartabilirdik. Geçmişten kalan bir hesap vardı. Onun için Altay'ın motivasyonunun iyi olacağını biliyorduk. Gece ile gündüz gibi bir maçtı. İlk yarı biz, ikinci yarı onlar hak etti. Beraberlik adil bir sonuç oldu" dedi.

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Kaplan umut verdi
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