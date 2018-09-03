Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kilo sorununun kökeni travmadır

Kilo sorununun kökeni travmadır

ve İdeal Kilo Terapisti Selay Turgutalp, “Kilo sorununun kökeni travmalardır” dedi

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018
Kilo sorununun kökeni travmadır

ve İdeal Kilo Terapisti Selay Turgutalp, "Çocukluk ya da ergenlik döneminde yaşanılan travmalar acılar insanı her şeye bağımlı yapmaya başlıyor. İçkiye, uyuşturucuya, kumara, işe, sevgiye, yiyeceğe bağımlı olarak yaşamaya başlıyoruz. Bu şekilde kişi baş edemediği duygularını uyuşturmaya çalışıyor. Bağımlılıklar geçici hazlar yaratır. Duygularla yüzleşmek, travmaları atlatmanın verdiği özgürlüğün hazzını hiçbir yemek ya da tatlı sağlayamaz. Acılardan korkmamak, gücünü fark etmek, yeterli ve değerli hissedebilmek hiçbir yemeğin, tatlının yerini tutamaz" diye konuştu. Kilolarla savaşma halinde olan kişilerin, bedenleri ile iletişim kuramadıklarının bir göstergesi olduğunu belirten Turgutalp, "Güçsüz ve yorgun hissetmek geçmişte yaşanılan ve halı altına süpürülen travmalardan kaynaklanır. Duygularla, insanlarla, ihtiyaçlarla, bedenimizle iletişimsizlik yani kendi gerçekliklerimizle olan kopukluklar mutsuzluğumuza neden olur. Acıdan kaçmak için sürekli yemeğe sarılmak, yemekle arkadaş olmak aşırı kilolara sebep verdiği gibi kendimizi bedenimizi sevmemeye başlamamıza neden olur. İnsanlarla görüşmek istemeyiz çünkü her görüşmede kilo konusu açılır. Sosyal kopukluk yaşarız. Acıdan kaçmaya çalıştıkça daha büyük acılar beraberinde gelir" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kilo sorununun kökeni travmadır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN