Muz ve çilek tarlalarında endişeli bekleyiş

Mersin'in Anamur ilçesinde yüzlerce dönüm alana su verilmeyince muz ve çilek tarlaları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. MersAntalyalya karayolunda trafiği kesen üreticileri Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu sakinleştirdi. Üreticiler, kaymakam Kurdoğlu'na, tarlalardaki mahsullerinin kuruduğunu ve acil olarak çözüm bulmalarını istedi.

MAHSULLERİMİZ KURUDU

Üreticilerden Mesut Bal 1965 yılında yapılan sulama kanalının artık görev yapmadığını belirterek, "Bizim için hayati önem taşıyan bu sorunumuzun çözümü için destek istiyoruz. Kanaldan su kullanımı arttığı için konulan ek pompa da yetersiz kalıyor. Şu anda kanalda su yok ve tarım faaliyetleri artacağı için çaresizlik içindeyiz. Bir yıllık emeğimiz boşa gidecek. Tarlalardaki mahsullerimiz kurudu. Çiftçi zarar etti. Yetkililerden biran önce çözüm bulmalarını istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

"BİR AN ÖNCE YAPILMALI"

Bozdoğan Mahalle Muhtarı Gaffar Şen ise, "Mevcut pompaya ek olarak iki adet pompa istiyoruz. Ayrıca 2 su dağıtım teknisyeni sayısının 4'e çıkarılması gerekiyor. Kanal boyunca 11 kilometrelik mesafede su yok. DSİ ve sulama birliğine gittiğimizde maliyeti nedeniyle istediğimiz su pompalarının buraya alınamayacağı söyleniyor. Biran önce suyun verilmesi ve ardından kanallardaki onarımın yapılmasını istiyoruz" dedi.

KAYMAKAMDAN SÖZ ALDILAR

Üreticileri dinleyen ve sıkıntılarını bir an önce çözüleceği sözünü veren kaymakam Kurdoğlu, "DSİ yetkilileriyle görüştüm. Mevcut motopompa bir tane daha güçlü eklenecek ve güçlü hale getirilerek su verilecek. Ardından yeni bir trafo faaliyete geçirilecek. Bu konu üzerinde çalışmaya başladık. Sorun çözülene kadar bu işin takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için ne gerekiyorsa yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.