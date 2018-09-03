Toroslar’da sportif başarı eğıtımle bütünleştı

T oroslar Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Basketbol takımının 7 sporcusu, üniversite sınavında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü kazandı. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, sadece sporda değil, eğitimde de başarılı olduklarının altını çizerek, Toroslar'ı ve Mersin'i başarıyla temsil eden ve bunun sonucunda da üniversite hayallerini gerçekleştiren sporcuları tebrik etti. Tuna, "Sporcularımızın üniversite başarısı kulübümüzdeki diğer sporcularımıza da yansıyor. Kadın Basketbol takımımız da başarılarıyla bizleri her zaman gururlandırmıştır" dedi.

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