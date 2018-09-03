Yenice’de Barış ve Kültür Festivali

MERSİN'İN Tarsus ilçe Belediyesi tarafından, Yenice Barış ve Kültür Festivali'nin 15'incisi düzenlendi. Yenice Mahallesi Cumhuriyet Alanında Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı okunmasıyla başlayan program konserle devam etti. İlk olarak sahne alan Grup Yenicem, Yılmaz Taşoğlu ve Özlem Özdil söyledikleri barış şarkılarıyla dinleyicilere hoş bir gece yaşattı.

BARIŞ, HUZUR, KARDEŞLİK MESAJI

Tüm dünyada barış, huzur, kardeşlik ve mutluluğun daim olduğu savaşların yaşanmadığı bir dünya dileyen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, barışın olduğu yerde her zaman sevgi, saygı ve kardeşliğin olacağını söyledi. Gecede Grup Yenicem'e Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro, Yılmaz Taşoğlu'na Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Aksoy, Özlem Özdil'e ise Belediye Başkanı Şevket Can'ın verdiği hediyelerle etkinlik sona erdi.