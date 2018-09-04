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Annesini otomobil bagajında taşıdı

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Annesini otomobil bagajında taşıdı

'TA , hastaneye getirdiği annesi Hatice Elma'yı (83), ambulans verilmediğini öne sürerek, sevk edildiği (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne otomobilin bagajında götürdü. Ayşe Elma, yakınlarıyla birlikte annesi Hatice Elma'yı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na götürdü. Hatice Elma'nın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek patoloji için karın bölgesinden sıvı alınması gerektiği söylendi. İddiaya göre, Ayşe Elma bunun için hastaneden ambulans isteyince ret cevabı aldıklarını öne sürdü. Annesini otomobilin bagajına yatırarak diğer hastaneye götüren Ayşe Elma, yaşadıklarına tepki gösterdi.

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Annesini otomobil bagajında taşıdı
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