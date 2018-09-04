Doğa harikasını çöplüğe çevirdiler

DOĞAL güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan 12 kilometre uzunluğundaki Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Piynarlıbük Cocak Kanyonu boyunca yer yer birikmiş, doğada çözünmeyen atıklar ve çöpler doğaseverlerin tepkisini topladı. Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen Çukurovalıların uğrak noktası haline gelen kanyonda, doğa gezisi düzenleyen Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri çevre kirliliğine sessiz kalmayıp kanyondaki çöpleri topladı. PRODOSS Başkanı Mehmet Yakut, Bolkar ve Yıldız dağı eteklerinden başlayıp Berdan çayına kadar uzanan kanyonda çevredeki çöpleri topladıklarını yalnız oluşan kirliliğe yine de tam anlamıyla yetişemediklerini belirtti. Yakut "Parkur süresince ekip liderleri ile birlikte çevredeki çöpleri topladık. Ancak yine de yetişemedik. Hepimizin en büyük mirasımız olan doğaya sahip çıkması gerekiyor" dedi.

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