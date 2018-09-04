Gazişehir Gaziantep’te üç puan sevinci yaşanıyor

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenen Gazişehir Gaziantep'te galibiyet sevinci yaşanıyor. Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ihtiyaçları olan üç puanı almanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Planlı ve oyun pratikleri oturmuş bir takımla oynadık. Kolay bir maç değildi. İlk yarı itibariyle topa sahip olma konusunda öndeydik. İlk yarıda da golü bulabilirdik. İkinci yarıda deplasman takımı gibi sahada durmayı becerebildik. Son bölümde skora oynayarak ihtiyacımız olan üç puanı aldık" dedi.

ÜZÜNTÜ VERİCİ

Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez ise takıma katılan oyuncuların uyum sağladığında daha iyi sonuç alacaklarını kaydederek, "Üzüntü verici bir gün yaşadık. Oyunun genelinde pozisyon üreten, mücadele eden, takım oyunu ve disiplininden kopmayan Hatayspor vardı. Yeni katılan oyuncularımız da var. Onlar da takıma uyum sağladığında çok daha iyi sonuçlar alan, çok daha iyi futbol oynayan bir Hatayspor görüntüsü ortaya çıkacak" diye konuştu.