Melih Abi: Sayın Zeydan Karalar Bodrum’da Adana’nın lezzetlerini tanıt ama önce yolu yap

Bozulan bozulduğu yerde kalıyor.

Burası Seyhan İlçesinde Pınar mahallesi 74059 sokak.

Maalesef bir aydır böyle.

Her yer toz toprak içinde.

İnsanlar kapısını penceresini açamıyor.

Sokağın tozu evlere işyerlerine doluyor.

Başkan Zeydan Karalar Bodrum'da turistik seyahate çıkmış.

Tamam çık, hatta yemekleri tanıt… Sözümüz yok.

Ama sorumlu olduğun ilçenin sorunları ile yakından ilgilen… Vatandaşın yolunu yapmazsan, hizmet vermezsen yarın sandıkta senden hesap sorar bilesin.



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Galeria'da elektrik sayaçları okunuyor

Galeria'da Enerjisa görevlilerine sayaç okutulmadığını yazdık.

Görevliler sayaç okumaya başlamış.

Belki de tamamlamıştır.

Buradaki dükkan sahiplerini birikmiş ağır faturalar bekliyor.

Her ay 60 lira civarında elektrik kullanım ücreti ödeyenler şimdi 300- 400 liralık faturalarla karşı karşıya kaldı!

İnsanların protesto etme hakkı var… Ama görevliyi engelleyerek olmaz bu.

Haklarınızı adli makamlarda ararsınız.

Çıkan yangında Enerjisa kusurluysa zaten zararı tazmin eder.

Kimsenin görevliyi engelleme gibi bir lüksü yok.