Milli patateste topraksız tarımla verim artışı sağlandı

Niğde Patates Araştırma Enstitüsünde geliştirilen 8 yerli ve milli patates türünün tohum üretiminde, bu yıl başlanan topraksız tarım tekniğiyle 30 kat fazla verim sağlandı. Enstitüde geliştirilen 8 yerli tohum çeşidi "Onaran 2015", "Nam", "Nahita", "Ünlenen", "Leventbey", "Muratbey", "Çağrı" ve "Fatih", geçen yıl denemesi yapılan ve bu yıl uygulamaya konulan topraksız tarım tekniğiyle üretilmeye başlandı. Peru, Kore, İspanya, Sri Lanka, Hindistan, İran ve Çin'de uygulanan bu teknik, Türkiye'de devlet eliyle yerli ve milli patates çeşitlerinin üretiminde ilk kez kullanılıyor.

ÇEŞİT SAYISI 12 OLACAK

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, Türkiye'de patateste tohumluk ihtiyacının yerli imkanlarla sağlanması için 2005 yılından beri çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. Bu kapsamda, ülke tarımına 8 yerli patates çeşidi kazandırıldığını belirten Pırlak, 4 çeşidin de tescil aşamasında olduğunu ve tescillendikten sonra toplam yerli ve milli patates çeşidinin 12 olacağını kaydetti.

TOPRAKSIZ TOHUM ELDE EDİLİYOR

Pırlak, üreticilere yerli ve milli tohumlukları daha hızlı ve fazla sayıda ulaştırmak için aeroponik sistemle üretime başladıklarını ifade ederek, "Bu sistemle tamamen topraksız bir şekilde patates tohumluğu elde ediyoruz. Aeroponik serada, bitkileri yerleştirdikten sonra bitkinin yeşil aksamı üst tarafta, kökler aşağı kısımda kalıyor ve belirli zaman aralıklarıyla bitkinin tüm ihtiyacı olan bitki solüsyonunu köklere püskürtüyoruz. Karanlık bir ortamda olan köklerde de mini yumrularımızı elde ediyoruz" dedi.

ÜRETİCİYE DAHA UCUZA ULAŞACAK

Bu sistemin topraklı tarıma göre daha fazla avantaj sağladığına dikkati çeken Pırlak, "Klasik yöntemde küçük bir saksıda en fazla ortalama 6 yumru elde ederken bu sistemle bir kökten 100-150 arasında patates tohumluğu elde ediyoruz. Bu şekilde hem maliyetimiz düşüyor hem de çok fazla yumru elde ediliyor. Bu tohumlukları 3-4 yıl süren aşamadan sonra sertifikalandırıp çoğaltarak üreticilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu üretimle birim alandan daha çok tohumluk elde ediyoruz. Maliyetlerimiz ve çiftçimize tohumluğu daha ucuz ulaştırmış oluyoruz" dedi.