Şimşek evinde galibiyete hasret

Yaptığı transferle adından söz ettiren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kendi sahasında oynadığı iki maçta da taraftarlarına üç puanı hediye edemedi. Geçtiğimiz hafta ligin güçlü ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda 1-0 yenen Adana Demirspor ligin ikinci haftasında sahasında Denizlispor'a yenilmesinin ardından önceki gün de İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak adeta üç puana hasret kaldı

"İYİ BİR TAKIM İZLETTİRECEĞİZ"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maça şanssız başladıklarını belirterek, "İki kez mağlup duruma düşmemize rağmen beraberliği sağladık. Öne de geçebilirdik. Son dakika verilmeyen bir penaltımız var. O verilse maçı galibiyetle tamamlayabilirdik. 4 maçta 7 puan aldık. Sezona çok sıkıntılı başladık, yeni bir takım kurduk ve kampa çok geç gittik. Milli maç arasından sonra gerçek ritmimizi yakalayıp daha iyi bir takım izlettireceğimizi düşünüyorum" dedi.

MİCKAEL POTE: KRAL BENİM

İstanbulspor karşılaşmasında biri penaltıdan olmak üzere takımın iki golünü Atan Mickael Pote, karşılaşma boyunca taraftarların vazgeçilmeziydi. İlk golünü adeta uçarak kafayla atan Pote, penaltıyı filelere buluşturduktan sonra iki elini başına götürüp taç işareti yaparak "Kral benim" dedi. Pote iki gol atmasına rağmen takımının sahadan üç puanla ayrılamamasından dolayı büyük üzüntü duydu.?