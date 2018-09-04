Sofuluspor Şampiyon oldu

Adana'nın, Sarıçam İlçesi'nde düzenlenen 5. Geleneksel Kılıçlı Mahallesi Ali Gülleri Futbol Turnuvası'nda futbol heyecanı zirve yaptı. 8 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Boynuyoğunspor'u 1-0 yenen Sofuluspor şampiyonluk sevincini yaşadı. Kılıçlı, Akkuyu, Sofulu, Çoşanlar, Yeniyayla, Kargakekeç, Menekşe ve Boynuyoğun mahallelerinin mücadele verdiği 5. Geleneksel Kılıçlı Mahallesi Ali Gülleri Futbol Turnuvası, sporun birleştirici, bütünleştirici gücünü sahaya yansıttı. BOYNUYOĞUN ve Sofuluspor arasındaki final maçı öncesi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ramazan Akyürek, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile Adana'da futbolun gelişmesi için emek veren isimler Şöhretler Karması maçında top koşturdu. Şöhretler Karması'nın sahaya çıkarken taşıdığı "Uyuşturucuya Hayır Spora Evet" yazan pankart futbolseverlerin büyük alkışını aldı.

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