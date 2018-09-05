Aile dostları yarışmaları Akdeniz’e açılacak

MERSİN'İN Anamur ilçesinde "Anamur Kültür ve Muz Festivali" etkinliği çerçevesinde düzenlenen "Aile dostları" yarışmalarının tüm Akdeniz bölgesine yapılması için bir proje geliştirilecek. Anamurlu hayvan sahiplerinin ortaya attığı bu projenin hayata geçmesini sağlamak amacıyla Anamur Belediyesi ile görüşmelere başlandığı öğrenildi. Hayvan sevgisinin çıtasını yükseltmek, başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvanlara insanların daha çok sahip çıkması ve korunmasını özendirmek ve hayvan sahiplerinin birbirleriyle daha yakından koordinasyonun sağlayacak projenin Akdeniz Bölgesi'ndeki il ve ilçelerde gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Belediye başta olmak üzere, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğini almak ve istişareler kurmak üzere adımlar atılıyor. Konu ile ilgili olarak Anamur Hayvan Hakları Derneği yöneticileri, Akdeniz bölgesi içinde yer alAntalyalya, Alanya, Adana, Mersin, Silifke il ve ilçelerinde ön çalışmalar yapmak üzere istişarelerde bulunuyor.

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