Doç. Dr. Kürklü ODKA’da yaşanan siyasal değişimi değerlendirdi

YAKIN Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, 2011 yılında başlayan "Arap Baharı" olarak da ifade edilen halk ayaklanmalarının ardından Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) bölgesinde yaşanan siyasal değişim ve demokratikleşme süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ortadoğu çalışmalarında demokrasi ve demokratikleşmenin tarihsel süreçten bakıldığında 'hüner' gerektiren bir mücadele ihtiva ettiğini ifade eden Doç. Dr. Köprülü, bölgedeki siyasal değişim tartışmalarının temelini ana akımı temsil eden ve kültürel farklılığa veya özelliğe indirgeyen Oryantalizm (Şarkiyatçılık) ve bu savı eleştiren alternatif yaklaşımların oluşturduğunu ifade etti. Doç. Dr. Köprülü, "Demokrasi ve demokratikleşme üzerine kuramsal yaklaşımlar Orta Doğu çalışmalarının gündemine 2011 Arap ayaklanmalarından çok önce 1980'li yıllar ile gelmiş ve özellikle 1970'li yıllarda ortaya çıkan ekonomik sorunlar ve işsizlik gibi açmazlar, Arap rejimlerini siyasal liberalleşme yönünde adımlar atmaya yöneltmiştir. Bu sayede demokratikleşme ve siyasal liberalleşme gibi kavramlar Orta Doğu çalışmalarında önemli bir yer tutmaya başlamıştır" dedi.

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