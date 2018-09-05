En çok oy çıkan mahalleye Çanakkale turu

AK Parti Çukurova İlçe Teşkilatı, 24 Haziran 2018 seçimlerinde, ilçe bazında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en fazla oy veren mahalleler arasında birinci gelen Adana'nın merkez Çukurova İlçesi'ne bağlı Örcün Mahallesi'nin kadınlarıyla gençlerini kahramanlık destanın yazıldığı Çanakkale'ye götürdü. Çanakkale'ye giden kadın ve gençleri uğurlamaya AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin, İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Türkibiş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Taha Sağlam, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı. AK İl Başkanı Başkan Fikret Yeni, "Bu cennet vatanımızın her karış toprağı bizim için çok kıymetli. Ama Çanakkale'nin ayrı bir önemi var. Oraları gezdiğinizde, bu kutsal vatanın ne şartlarda kazanıldığını, atalarımızın yedi düvele karşı nasıl direndiğini, bizlere bu cennet vatanı ne şartlarda bıraktığını yerinde göreceksiniz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU