Erdemli Gençler Birliği gümbür gümbür geliyor

ERDEMLİ Gençler Birliği yeni sezon için yeşil sahalara gümbür gümbür geliyor. Yeni sezon açılışı için Erdemli Tayyar Güven sahasında tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Erdemli Gençler Birliği Spor Asbaşkanı Avukat Erdi Buğra Bahar açılışla ilgili özlü bir konuşma yaptı. Bahar konuşmasında, gençlere sabırlı ve iyi ahlaklı olmalarını tavsiye etti. Futbolun toplumundaki popülerliği nedeniyle başarıların taçlandırması ve desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Bahar şöyle konuştu: Futbolculuk meslektir. Başkanımız Abdullah Kurt'a şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyor sizleri sevgi saygıyla selamlıyorum. Etkili ve verimli çalışmadan meslek öğrenilmez. Futbolcularımıza futbolun eğlenceli bir oyun olduğu her zaman hatırlamalı ve ön planda tutulmalıdır. Çocuklarımız burada harcadığı eforlar için devamlı övülmelidir diyen Bahar, "Yaptıkları çalışmaların değil, bu hareketleri nasıl yaptıklarının önemi vurgulanmalıdır. Onun için bu yaştaki çocuklarımız futbol oyununu öğretirken ilk önce sporun sevgi, saygı, kardeşlik olduğu bilincini yerleştirmek için çaba sarf etmeliyiz. Amacımız futbol okullarında öğrencilerimize en iyi şekilde temel futbol eğitimi vermek ve yetenekli öğrencilerimizi Erdemli Gençlerbirliği Spor Kulübüne ve Türk futboluna kazandırmaktır. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Erdemli Gençlerbirliği Spor yeni sezon için sahalara gümbür gümbür geliyor" dedi

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