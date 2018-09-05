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’de kayıt heyecanı

Bölgenin eğitim merkezi ’nde kayıtlar başladı. Kontenjanlarının yüzde 90’ının dolduğu üniversitede kayıtlar 7 Eylül tarihine kadar tamamlanacak

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
HKÜ’de kayıt heyecanı

nin () 2018-2019 eğitim öğretim yılı lisans kayıtları, yoğun bir ilgi ve heyecanla başladı. 'ten ve dışından yüzlerce veli ve öğrencinin sabahın erken saatlerinden itibaren HKÜ kampüsüne gelerek kayıtlarını yaptırmaya başladı. 7 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul olarak toplam 25 bölümde yeni öğrenci kayıt işlemlerini sürdüren HKÜ, yoğunluğu önlemek ve işlemleri daha seri hale getirebilmek için her fakülteye farklı günlerde kayıt alacağını bildirdi. 3-4 Eylül'de; hukuk, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, 5-6 Eylül'de eğitim, meslek yüksekokulu, güzel sanatlar ve mimarlık ve iletişim fakültesini kazanan öğrencilerin kayıtları alınacak. 7 Eylül tarihinde de mazeret nedeniyle kayıt olamayan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılacak.

ORYANTASYON İLE BAŞLAYACAK
2018-2019 ders yılının 24 Eylül'de başlayacağı HKÜ yetkilileri tarafından bildirilirken, yeni öğrencilere özel oryantasyon programı da gerçekleştirilecek. Oryantasyon programlarıyla yeni öğrencilerin üniversiteye adaptasyonu sağlanacak. Kontenjanların yüzde 90'ının dolduğu HKÜ'de İletişim Fakültesi bu yıl ilk kez öğrenci aldı.

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HKÜ’de kayıt heyecanı
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