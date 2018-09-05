HKÜ’de kayıt heyecanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ) 2018-2019 eğitim öğretim yılı lisans kayıtları, yoğun bir ilgi ve heyecanla başladı. Gaziantep'ten ve dışından yüzlerce veli ve öğrencinin sabahın erken saatlerinden itibaren HKÜ kampüsüne gelerek kayıtlarını yaptırmaya başladı. 7 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul olarak toplam 25 bölümde yeni öğrenci kayıt işlemlerini sürdüren HKÜ, yoğunluğu önlemek ve işlemleri daha seri hale getirebilmek için her fakülteye farklı günlerde kayıt alacağını bildirdi. 3-4 Eylül'de; hukuk, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, 5-6 Eylül'de eğitim, meslek yüksekokulu, güzel sanatlar ve mimarlık ve iletişim fakültesini kazanan öğrencilerin kayıtları alınacak. 7 Eylül tarihinde de mazeret nedeniyle kayıt olamayan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılacak.

ORYANTASYON İLE BAŞLAYACAK

2018-2019 ders yılının 24 Eylül'de başlayacağı HKÜ yetkilileri tarafından bildirilirken, yeni öğrencilere özel oryantasyon programı da gerçekleştirilecek. Oryantasyon programlarıyla yeni öğrencilerin üniversiteye adaptasyonu sağlanacak. Kontenjanların yüzde 90'ının dolduğu HKÜ'de İletişim Fakültesi bu yıl ilk kez öğrenci aldı.