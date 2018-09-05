Melih Abi: Kaykay yapan çocuklar sınır tanımıyor

Kaykay yapan gençler ölümle oynuyor.

Trafiğin ortasında kayıyorlar.

Araçların arkasına yapışıp gidiyorlar.

Her yerde varlar… Ama Allah korusun!

Bu bir salgın!

Ne zaman duvara toslayacaklar bilmem!

Evladım asıldığın araç hızlı gidiyor.

Ayaklarındaki kaykayın tekerleri küçük.

Dengeler alt üst oluyor.

Elin kaysa darmadağın olursun.

Beynin mi yok senin!

Ve senin ailenin… Canınızı yolda mı buldunuz!

Dikkat edin çocuklar.

Tekrarı yok bu hayatın!

***

Asfalt çalışmaları gece yapılsın

Adana'da yollar asfaltlanmaya başladı.

Kış sezonu gelmeden yapılan yollar trafiği rahatlatacaktır.

Ama bazı ana arterler gündüz asfaltlanıyor.

Özellikle işlek yollar.

Haliyle trafik kilitleniyor.

Okurlarımız asfaltlamanın gece yapılmasının daha doğru olacağını söylüyor.

Haksız da değil.

Gece trafik az.

Trafik olmayınca iş daha hızlı yürür, millet de söylenmez.

Bizden söylemesi.

Geceye alın şu asfaltlama işini.

Kilitlemeyin trafiği.