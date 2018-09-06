Dondurmanın ustası yeni ustalar yetiştiriyor

TÜRKİYE'NİN kentle simgeleşen lezzetlerinden "Maraş dondurması"nı büyüklerinden "kaymaklı" olarak devralıp bugün 100 çeşidini üreterek bir dünya markası haline getiren Mehmet Sait Kanbur, "annem, babam" dediği dondurma için günde 19 saat çalışarak hem ustalık yapıyor hem de bu emaneti taşıyacak insanlar yetiştiriyor. Dedesi Mehmet ve babası Yaşar Kanbur'dan emaneti devralan Mehmet Sait Kanbur (70), uzun yıllar önce 25 metrekarelik bir dükkanda dondurma serüveninin ilk adımlarını attı. Babaları Yaşar Kanbur'un "Ben gittikten sonra abinizi baba bileceksiniz" vasiyetiyle, kardeşler Atilla ve Erdal Kanbur'un da desteğiyle ağabey Mehmet Kanbur'un öncülüğünde 1962'de Yaşar Dondurma kuruldu ve Mado'nun da ilk temeli atıldı. Çalışkanlığıyla tanınan, "dondurmanın bayrağını" yükseklere çıkarmak için çaba gösteren Kanbur, hijyeni, iş titizliği ve disipliniyle de dikkati çekiyor. Sabahın erken saatlerinde işe başlayıp 02.00'ye kadar, yaklaşık 19 saat çalışan Mehmet Kanbur, gün içerisinde sık sık fabrikaları ziyaret ediyor. Kimi zaman baklava hamuru açarak kimi zaman da dondurmanın kıvamına bakarak daha iyi üretim için yönlendirmede bulunan Kanbur, çalışanlarını destekliyor.

"TAKLİT DEMEK UCUZ DEMEK"

İşi çocuklara, ailenin bireylerine, sokaktaki insanlara, Kahramanmaraşlılara öğretmeye çalıştıklarını belirten Kanbur, "Taklit yapılmasına da müsaade etmiyorum. Taklit demek ucuz demek. Doğrusunu yapın, kaliteli yapın ve doğru satın. Kalitesini düşürdüğünüz zaman siz de kendinizi düşürürsünüz. Bunun kalitesini yükselttiğiniz zaman hep birlikte yükseliyorsunuz demektir. İşinizin başında olacaksınız. İşinizi kendiniz yapacaksınız. Kendi ekmeğini kendin pişireceksin ki birine model olasın. Biz model olmaya çalışıyoruz" dedi.