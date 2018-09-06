Mersin’e futbolcu fabrikası kurulacak

Mersin Beşiktaş Futbol Okulu'nun misafiri olarak Mersin'e gelen bir dizi ziyaret ve denetlemelerde bulunan Beşiktaş Futbol Okulları Koordinatörü Gökhan Ataş, Mersin'e Futbolcu Fabrikası kurmak için startı verdi. Toroslar Belediyesi ile proje ortaklığı yaparak keşfedilmemiş yetenekleri Türk Futboluna kazandıracaklarını söyleyen Ataş, Başkan Hamit Tuna'ya da ilgisinden ve yardımlarından dolayı teşekkür etti. BEŞIKTAŞ Futbol Okulları Koordinatörü Gökhan Ataş Mersin'e gelerek incelemelerde bulundu. İlk olarak Mersin Beşiktaş Futbol Okulu öğrencileri ile bir araya gelen Ataş, sezon içerisinde Mersin'den Beşiktaş'a gönderilen 4 genç yetenek ile ilgili Beşiktaş Futbol Okulu Mersin Koordinatörü Hüseyin Kılavuz'dan bilgi aldı. MERSIN'IN futbol anlamında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtan Ataş, "Mevcut potansiyeli harekete geçirmek gerekiyor. Biz Beşiktaş olarak Mersin'deki bu potansiyelin farkındayız. Bu yıl Futbol Okullarından Beşiktaş'a 220 sporcu arasından kazandırılan 12 futbolcunun 4'ü Mersin'den. Daha önce de Mersin Futbol okulumuzdan hem Beşiktaş'a hem de Türkiye'nin birçok kulübüne futbolcular kazandırıldı. Bu bir futbol okulu için çok büyük başarı. Bu başarı da bizim dikkatimizi çekti ve Mersin ile ilgili projeler üretme kararı aldık" dedi. MERSIN'DE alt yapı ile ilgili projeler üreteceklerini ifade eden Ataş, "Mersin'e bir futbolcu fabrikası kurmak istiyoruz. Bu anlamda Mersin Futbol Okulu Genel Koordinatörümüz Hüseyin Kılavuz ve teknik heyeti ile görüşmelerde bulunduk. Bu anlamda Mersin'de sporu ve sporcuyu seven, alt yapıya yaptığı yatırımlarla sporcu yetiştirmeyi kendisine görev edinen Toroslar Belediye Başkanımız Hamit Tuna ile bir araya gelerek düşüncelerimizi aktardık" diye konuştu.

TUNA'DAN DESTEK

BAŞKAN Tuna'nın kendilerine sunulan projeye çok sıcak baktığını belirten Ataş, "İnşallah Hamit Tuna Başkanımız ile birlikte Mersin'de alt yapı konusunda çok önemli ve faydalı işlere imza atacağız" diye konuştu.

POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

Beşiktaş Futbol Okulu Mersin Koordinatörü Hüseyin Kılavuz ise çok önemli bir projenin hayata geçireleceğinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Biz Mersin'deki futbol potansiyelinin farkındaydık. Bunu Beşiktaş Spor Kulübü yöneticileri ile paylaştık ve kendilerini Mersin'e davet ettik" diye konuştu.