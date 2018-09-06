Nakıboğlu davası yine ertelendi

Türkiye'nin en büyük şirketlerini bünyesinde barından ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında örgütün finansmanını sağladığı gerekçesiyle el konulan NAKSAN Holding'in sahipleri olan Nakıboğlu ailesinin merkezinde olduğu 25 sanıklı FETÖ davası, hakim değişikliğinin ardından yeniden görülmeye başlandı.

GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Davanın görüldüğü Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Çolak, son HSYK kararnamesiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine, iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Cem Saklıca ise Nazilli Cumhuriyet Savcılığına atanmıştı. Kararnameyle mahkeme başkanlığında atanan Elif Çerçi başkanlığındaki heyet, duruşmayı yeniden görmeye başladı. Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan ve yöneticilik suçlamasıyla yargılanan Cahit Nakıboğlu,Taner Nakıboğlu ve ortakları Cihan Dağcı'nın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Ekim 2018 tarihine erteledi. Mahkeme heyetinin dosyayı incelemek için bu kararı verdiği ve ilk duruşmaya davayı sonlandıracak hükümlerini vermeleri bekleniyor.

SUÇLAMALAR CİDDİ

25 kişinin yargılandığı ve merkezinde NAKSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, Başkan Yardımcısı Osman Nakıboğlu ile yönetim kurulu üyeleri Hilmi, Taner ve Bahattin Nakıboğlu ile bazı şirketlerde ortakları olan Cihan Dağcı'nın da aralarında bulunduğu sanıklar, örgüt yöneticiliği, örgütün sermayesini aklama, teröre finansman gibi önemli suçlardan yargılanıyor.

ABD'DE ŞİRKET KURDU

Cahit ve oğlu Taner Nakıboğlu'nun tutuklu bulunduğu davanın firarı sanıklarından Osman Nakıboğlu da bir süre önce ABD'de lüks içinde yaşarken görüntülenmişti. Darbe sürecinden önce ABD'ye giderek bir daha dönmeyen Osman Nakıboğlu'nun, oğlu Bahattin ile birlikte ABD'ye kaçırdığı paralarla ünlü Silikon Vadisi'nde şirket kurarak ticaret yaptığı ortaya çıkmıştı.