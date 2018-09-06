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Şimşek’te tatil bitti

arası nedeniyle üç günlük tatil yapan lu futbolcular top başı yaptı. Teknik direktör , “Bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz” dedi.

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018
Şimşek’te tatil bitti

1. Lig ekiplerinden 'da arası nedeniyle verilen üç günlük tatil bitti ve futbolcular topbaşı yaptı. Teknik direktör , lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini belirterek, "Milli maç arası bize çok iyi gelecek. Hazır olmayan oyuncularımız için iyi bir fırsat oldu" dedi.

HEDEF HATAYSPOR
SAHASINDA oynadığı iki maçta da taraftarlarına galibiyet armağan edememenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirine mavi-şimşeklerin teknik patronu Kutlu, "Çıktığımız iki deplasmanda galibiyetle döndük. Gerek yabancı saha gerekse evimizde oynadığımız maçlarda bizleri yalnız bırakmayan muhteşem taraftarlarımıza sahamızda galibiyet veremedik. Hatay spor maçıyla bu hasreti sone erdireceğiz" diye konuştu.

ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ: Kaliteli futbolculardan kurulu bir takım olduklarını da vurgulayan Kutlu, "Oyuncularımın hepsine güveniyorum. Beşinci hafta ile birlikte çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Taraftarlarımız sabretsin ve her zaman yaptıkları gibi desteklerini bizlerden esirgemesinler. Bu takım layık olduğu yere gelecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" şeklinde konuştu.

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Şimşek’te tatil bitti
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