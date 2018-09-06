Şimşek’te tatil bitti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da milli maç arası nedeniyle verilen üç günlük tatil bitti ve futbolcular topbaşı yaptı. Teknik direktör Hakan Kutlu, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini belirterek, "Milli maç arası bize çok iyi gelecek. Hazır olmayan oyuncularımız için iyi bir fırsat oldu" dedi.

HEDEF HATAYSPOR

SAHASINDA oynadığı iki maçta da taraftarlarına galibiyet armağan edememenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirine mavi-şimşeklerin teknik patronu Kutlu, "Çıktığımız iki deplasmanda galibiyetle döndük. Gerek yabancı saha gerekse evimizde oynadığımız maçlarda bizleri yalnız bırakmayan muhteşem taraftarlarımıza sahamızda galibiyet veremedik. Hatay spor maçıyla bu hasreti sone erdireceğiz" diye konuştu.

ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ: Kaliteli futbolculardan kurulu bir takım olduklarını da vurgulayan Kutlu, "Oyuncularımın hepsine güveniyorum. Beşinci hafta ile birlikte çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Taraftarlarımız sabretsin ve her zaman yaptıkları gibi desteklerini bizlerden esirgemesinler. Bu takım layık olduğu yere gelecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" şeklinde konuştu.