TSYD’de kupa heyecanı

Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) 10 bin TL ödüllü Türkiye Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Kategori-2 Tenis Turnuvası bugün başlıyor. TTF'nin turnuva takviminde yer alan TSYD Adana Şubesi Senyör Turnuvası'na AdanAntalyalya, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve İzmir'den 150'ye yakın tenisçi katılacak. Murat Aslantaş'ın başhakemlik yapacağı turnuva 16 Eylül'de yapılacak final maçları ile sona erecek. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Adana'da ilk kez senyör tenis turnuvası ile ATDSK'da teniste birlikteliğe imza attıklarını söyledi.

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