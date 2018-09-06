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Üniversite hayalini babası yok etti

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Üniversite hayalini babası yok etti

'DE cinnet geçiren babası tarafından 2 kardeşi ve annesi ile birlikte uykusunda katledilen Onurcan Kaya'nın (18), İlahiyat Fakültesi'ni kazandığı ortaya çıktı. 'de geniş yankı uyandıran olayın kurbanlarından Onurcan, kent merkezindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 78.08 diploma puanı ile bu yıl mezun oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) başarılı bir sonuç elde edip, 'daki Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne yerleşen Onurcan, üniversite hayali kurarken, tam da kayıtların başlayacağı gününün ilk saatlerinde babasının kullandığı tabancadan çıkan kurşunla yaşama veda etti.

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Üniversite hayalini babası yok etti
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