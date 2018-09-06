Uyarıcı davetiye

Son zamanlarda düğünlerde havaya ateş açılması sonucu masum canları hayattan koparan maganda kurşununun önüne geçmek için Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan Mehmet Kaya, oğlunun sünnet töreninin davetiyesine "Silah sıkılmaması rica olunur" notunu düştü. Mehmet Kaya, magandalar yüzünden İnsanların en mutlu günlerinin mutsuzluğa dönüştüğünü söyledi.

SİLAH SIKMAYI YASAKLADIK

Gerek oğlunun gerekse başka düğünlerde tatsız olaşların yaşanmaması gerektiğini ifade eden Mehmet kaya, "Oğlum Muhammed Salih için yapacağımız sünnet düğünü töreni için aldığımız kararla davetiyeye 'Silah sıkılmaması rica olunur' ibaresi yazdırdım. Artık, düğün magandalarının silahından çıkan kurşunlarla masum insanlar hayatını kaybetmesin, yaralanmasın diye böyle bir not yazdık ve silah sıkmayı yasakladık" diye konuştu.

AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Geçtiğimiz hafta Niğde'de, kız kardeşinin sokak düğününde, tabancayla havaya ateş açan Ramazan Koyun ağabeyi Hasan Koyun'un ölümüne neden olmuş ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de Kurban Bayramı'nda bir ilkokulun bahçesinde gerçekleşen düğünde havaya ateş açan 3'ü kamu görevlisi 6 kişi gözaltına alınmıştı.