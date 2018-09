Hakan Kutlu’dan birlik beraberlik vurgusu

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu , birlik ve beraberliklerini daha da arttırarak birbirlerine her zamankinden daha sıkı sarılmaları gerektiğini söyledi. Teknik direktör Kutlu, 4 maçlık periyotta tribünlerden verdikleri destekten dolayı taraftarlara teşekkür etti. B13'ü alt yapıdan olmak üzere 17 kişiyle ve 30 gün kala start verdikleri zorlu süreçte 4 maçta 7 puan toplayarak milli maç arasına girdiklerini belirten Kutlu, "Bu kısıtlı zaman içerisinde takımı taktiksel ve fiziksel olarak lige hazırlarken en çok vurgu yaptığımız ve önem verdiğimiz olgu 'birlik ve beraberlik' oldu. Çok iyi futbolculardan oluşan kadrolar kuruldu, çok değerli teknik direktörler görev aldı ancak hedefe ulaşılamadı. Bizlerin bu talihi döndürecek güce sahip olduğumuzdan zerre şüphem yok" dedi.Kulüp başkanı, yönetim kurulu, futbolcular, teknik ekip, kulüp çalışanları ve taraftarların bu yolda var güçleriyle emek verdiğini ifade eden Kutlu, "Ancak artık birlik beraberliğimizi daha da artırmalı ve birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılmalıyız. Anahtar kelimemiz ise mutlaka 'inanmak' olmalı. Güzel günler, büyük mutluluklar göreceğiz ancak sabredeceğiz. Başarıya giden hiçbir yol çiçeklerle bezeli değildir. Bizler her engelde birbirimize daha çok sarılacağız, daha da fazla güçleneceğiz ve yolun sonunda kazanan 'biz' olacağız" dedi.