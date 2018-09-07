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maçı çıkış noktası

spor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Adanasporlu futbolcuların hırslı mücadelesi teknik heyetin yüzünü güldürdü

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
İstanbul maçı çıkış noktası
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, milli ara nedeniyle verilen üç gün tatilin ardından deplasmanda karşılaşacağı spor maçının hazırlıklarına Osman Yereşen Tesisleri'nde başladı. 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcuların hırslı mücadelesi gözlerden kaçmadı. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Kone'nın hırslı ve neşeli hareketleri teknik heyetin yüzünü güldürdü.

PUAN YA DA PUANLARLA DÖNECEĞİZ
Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Altay karşılaşmasında eksikleri bulunmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Birçok gol pozisyonundan yararlanamadık. Şimdi önümüzde İstanbulspor maçı var. Bizim açımızdan çok önemli bir karşılaşma olacak. Bu maçtan da puan ya da puanlar almak zorundayız. Takım her geçen gün daha iyiye gidiyor" dedi.

ATİKER KONYA İLE HAZIRLIK MAÇI
A Milli Futbol Takımının Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yapacağı Rusya maçı nedeniyle turuncu-beyazlılar haftayı boş geçirmemek için 'in güçlü ekiplerinden ile hazırlık maçı yapacak. Kayacık tesislerindeki mücadele yarın saat 17.30'da başlayacak.
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İstanbul maçı çıkış noktası
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