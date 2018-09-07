İstanbul maçı çıkış noktası

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, milli ara nedeniyle verilen üç gün tatilin ardından deplasmanda karşılaşacağı İstanbul
spor maçının hazırlıklarına Osman Yereşen Tesisleri'nde başladı. 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcuların hırslı mücadelesi gözlerden kaçmadı. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Kone'nın hırslı ve neşeli hareketleri teknik heyetin yüzünü güldürdü. PUAN YA DA PUANLARLA DÖNECEĞİZ
Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Altay karşılaşmasında eksikleri bulunmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Birçok gol pozisyonundan yararlanamadık. Şimdi önümüzde İstanbulspor maçı var. Bizim açımızdan çok önemli bir karşılaşma olacak. Bu maçtan da puan ya da puanlar almak zorundayız. Takım her geçen gün daha iyiye gidiyor" dedi. ATİKER KONYA İLE HAZIRLIK MAÇI
A Milli Futbol Takımının UEFA
Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yapacağı Rusya maçı nedeniyle turuncu-beyazlılar haftayı boş geçirmemek için Süper Lig
'in güçlü ekiplerinden Atiker Konyaspor
ile hazırlık maçı yapacak. Kayacık tesislerindeki mücadele yarın saat 17.30'da başlayacak.