Lösemi hastası evde ölümü bekliyor

ADANA
'DA kasiyerlik yaparken 5 yıl önce lösemi hastası olan iki çocuk babası Levent Karadağ
, evlerinde oksijen makinesine bağlı sürekli uyuyarak yaşam mücadelesi veriyor. Bir markette kasiyerlik yapan Levent Karadağ (36) bundan 12 yıl önce Tuba Karadağ (30) ile evlendi. Bu evlilikten İlayda (11) ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Karadağ'ın ilk evliliğinden de İhsan Karadağ (18) isimli bir çocuğu vardı. Ancak bundan 5 yıl önce Levent Karadağ, halsizlik, mide bulantısı ve böbrek ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi kondu. O günden sonra Karadağ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakütesi Balcalı Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi görmeye başladı. Ancak yapılan tüm tedavilere rağmen Karadağ'ın durumu iyiye gitmeyip kötüye gitti.