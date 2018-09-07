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Ses sisteminde çıktı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
Ses sisteminde uyuşturucu çıktı
tacirlerin taktikleri bitmek tükenmek bilmiyor. Uyuşturucu ticaretinde her yola başvuran tacirler, son olarak araçtaki ses sistemini zula olarak kullandı. Sokakta uyuşturucu satan şahıslara uyuşturucu getiren zanlıların yakalanması için otoban ve D-400 Karayolu'nda uygulama başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan ilk kaba aramada herhangi bir uyuşturucu maddesine rastlanmadı. Ancak hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan detaylı aramada ise uyuşturucu hap bulundu. Köpek otomobilin bagajındaki ses sistemine tepki verince polisin söktüğü ses sisteminin içinden 8 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucudan haberleri olmadıklarını iddia eden E.D.(33), M.A.D.(29) ve G.U.(31), nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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Ses sisteminde uyuşturucu çıktı
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