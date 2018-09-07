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Yılmaz: olarak lere hazırız

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
Yılmaz: AK Parti olarak yerel seçimlere hazırız
Anamur İlçe Teşkilatı'nın haftalık olarak gerçekleştirdiği istişare toplantısında lere dönük çalışma programları masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan İlçe Başkanı M. , ilçe genelinde yapılan devlet yatırımları hakkında bilgi aktardı. Başkan Yılmaz, "AK Parti olarak 2002'den bu yana Türkiye'ye hizmet eden bir partiyiz. Anamur için, ülkemiz için çok güzel hizmetler üreteceğimiz kanaatindeyim. Yerel seçimlere hazırız' dedi. Yönetim ve kadın kolları ile partililerin yarın seçim varmış gibi çalıştıklarını kaydeden başkan M. Feyzullah Yılmaz, "Önümüzde yerel seçimler var. Her zaman olduğu gibi sen-ben değil biz olalım. Birlikten güç doğar, bunun içinde mahalle temsilcilerimizden, muhtarlarımıza, partililerimize, özellikle partili bayan kardeşlerimize, ablalarımıza kısaca hepimiz taşın altına elimizi koymak durumundayız" diye konuştu.
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Yılmaz: AK Parti olarak yerel seçimlere hazırız
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