Erhan Özmen: Gaziantep’te sofralar festival için kuruluyor

Gaziantep 20-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek gastronomi festivaline hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağına" dahil edilerek adını tüm dünyaya "Gastronomi Kenti" olarak duyuran Gaziantep, "GastroAntep" festivali ile 5 milyon kişiyi ağırlamayı hedefliyor. Bu hedefe de 3 yıl içerisinde ulaşmayı planlıyor. Her konuda olduğu gibi turizm konusunda da ortak hareket etmeyi tercih eden Gaziantepliler, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, OSB, Kalkınma Ajansı yetkilileri geçtiğimiz hafta festivalin basın toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Toplantıda hedefi açıkladı Sayın Fatma Şahin: "Düzenleyeceğimiz festivalle 2019 yılına kadar toplam yaklaşık 2 milyon, önümüzdeki 3 yıl içinde de 3 milyonu yabancı olmak üzere toplam turist sayısını 5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Gaziantep'e Türkiye'nin diğer illerinden düzenlenecek charter uçuşları ile bu hedefe ulaşmamamız için hiçbir neden yok." Gaziantep'in turizm noktasında en büyük sorununun uçmak olduğunu defalarca yazmıştım. Eğer biz milyonları ağırlamayı istiyorsak Gazian-tep'in hava ulaşımı sıkıntılarının giderilmesi gerekiyor. Basın toplantısının ardından İstan-bul'da bu konu ile ilgili ziyaretlerini de gerçekleştiren heyet güzel haberlerle döndü. Önce Gaziantep- Ankara sabah seferlerinin haftada 5 güne çıkarıldığı haberini aldık. Ardından Atlas Jet ve Pegasus Yönetim Kurulu Başkanlarını ziyaret eden heyetten yakın zamanda Gaziantep uçuşlarının artırılacağına dair söz aldıkları haberini aldık. Ticaret için de turizm için de ulaşılabilir olmak lazım. Siz mükellef sofralar kurarsınız ama misafiriniz size gelemiyorsa anlamı yok. Ama değerli SABAH Güney okuyucularının 20-22 Eylül tarihlerinde Gaziantep'e gelebilmesi için uçmaya ihtiyacı yok. Biz sofralarımızı kurduk bekliyoruz sizi. Festivalde neler mi olacak? Bunları da önümüzdeki hafta yazarız.

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