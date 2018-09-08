GSO “diplomalı çırak” yetiştirecek

GAZİANTEP
Sanayi Odası (GSO
) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Milli Eğitim Bakanlığı
ile gerçekleştirilen protokol kapsamında, GSO Mesleki Eğitim
Merkezi'nde "Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi"nin yürütüleceğini açıkladı. Ünverdi, Gaziantep'in mesleki eğitim projeleri ile kalifiye personel ihtiyacının giderilmesi noktasında ülkemize örnek olduğunu belirtti. GSO Mesleki Eğitim Merkezi
'nin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi
içerisinde mesleki eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Ünverdi, Türkiye'de istihdamla ilgili sorunların başında nitelikli personel eksikliğinin yer aldığına dikkati çekti. Ünverdi, iş gücü piyasasının taleplerine göre eğitimler verdiklerini belirterek, bu noktada sanayicilerin de desteğiyle, bakanlıkça oluşturulan İkili Mesleki Eğitim Yönergesi kapsamında yeni projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Proje kapsamında Bilgisayarlı Makine İmalatı, Metal Doğrama, Kaynakçılık, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi, İş Makinaları, Endüstriyel Bakım Onarım, İplik Üretim, Gıda Kalite Kontrol ve Gıda İşleme alanlarında öğrenci alımı yaparak sistemi uygulamaya başlayacaklarını bildiren Ünverdi, "İş yaşamında çırak olarak tanımlanan 13-14 yaş arasındaki gençlerin iş becerisi ve mesleki eğitimini geliştiren bu sistemde devlet denetimi altında fakat özel sektörün ihtiyacına göre mesleki eğitim verilecek" dedi.