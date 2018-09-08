Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > İlk yardım bilgileri hayat kurtarıyor

bilgileri hayat kurtarıyor

Giriş Tarihi: 8.9.2018
İlk yardım bilgileri hayat kurtarıyor
TÜRK Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı vatandaşların Türk Kızılayı'nın gerçekleştirdiği eğitimlerine katılarak hayat kurtaran bilgi ve becerileri öğrenmelerini istedi. Saygılı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu koordinasyonunda, tüm ulusal dernekler tarafından ilgili kurum ya da kuruluşlar iş birliği ve gönüllülerin desteğiyle, her yıl eylül ayının ikinci cumartesi gününün "Dünya İlk Yardım Günü" olarak kutlandığını söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geçen yılki larına ilişkin verilerinin, yol güvenliği ve ilk yardımın önemi bir kez daha ortaya koyduğuna işaret eden Saygılı, "Trafik kuralları, biz vatandaşların canını ve malını korumak amacıyla uygulanmaktadır. Kurallara uyarsak ları azaltırız. İstenmese de çeşitli nedenlerle gerçekleşebilen trafik kazaları sonrası doğru şekilde yapılan ilk yardım uygulamaları ise büyük önem taşıyor. Bilinçli şekilde yapılan ilk yardım uygulamaları hayat kurtarıyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk yardım bilgileri hayat kurtarıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN