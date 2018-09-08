İlk yardım bilgileri hayat kurtarıyor

TÜRK Kızılayı
Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı vatandaşların Türk Kızılayı'nın gerçekleştirdiği ilk yardım
eğitimlerine katılarak hayat kurtaran bilgi ve becerileri öğrenmelerini istedi. Saygılı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu koordinasyonunda, tüm ulusal dernekler tarafından ilgili kurum ya da kuruluşlar iş birliği ve gönüllülerin desteğiyle, her yıl eylül ayının ikinci cumartesi gününün "Dünya İlk Yardım Günü" olarak kutlandığını söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geçen yılki trafik kaza
larına ilişkin verilerinin, yol güvenliği ve ilk yardımın önemi bir kez daha ortaya koyduğuna işaret eden Saygılı, "Trafik kuralları, biz vatandaşların canını ve malını korumak amacıyla uygulanmaktadır. Kurallara uyarsak kaza
ları azaltırız. İstenmese de çeşitli nedenlerle gerçekleşebilen trafik kazaları sonrası doğru şekilde yapılan ilk yardım uygulamaları ise büyük önem taşıyor. Bilinçli şekilde yapılan ilk yardım uygulamaları hayat kurtarıyor" dedi.