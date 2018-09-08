İslahiye Ovası’nda şimdi üzüm kurutma zamanı

GÜNEYDOĞU
Anadolu Bölgesi'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden 50 bin dekar alanda bağcılık yapılan İslahiye Ovası
'nda hasadı başlanan üzümler kurutuluyor. İlçeye bağlı Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt ile diğer bazı mahallelerde hasadına başlanan meşhur üzüm çeşitleri, "Antep karası" ve "hatun parmağı", üzümlerinin kurutulmasına başlandı. Bu yıl 50 bin ton rekoltenin beklendiği üzüm, bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. İlçede 20 yıldır üzüm üretimi yapan Mustafa Barak, kuru üzüm için ağustos ayıyla birlikte bağlarda yoğun bir çalışma başladığını, sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümlerin, potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırıldıktan sonra sergilerde kurutulmaya bırakıldığını söyledi.