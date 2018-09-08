Katil at yarışı oynarken yakalandı

ADANA'DA 18 yıl önce arkadaşının eşiyle birlikte olduğu ileri sürülen Abdurrahman Yılmaz'ı öldüren Mehmet Bulucu (50), 2 yıl önce şartlı tahliye edildi. Geçtiğimiz yıl ruhsatsız silah taşımak suçundan 11 ay hapis cezası alan ve tahliyesi bozulan Bulucu, teslim olmayınca polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

GANYAN BAYİİNDE YAKALANDI

Mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Bulucu, 2016 yılında şartlı tahliye edildikten sonra ruhsatsız silah bulundurmaktan yakalandı. Hakkında dava açılan ve 11 ay hapis cezasına çarptırılan Bulucu'nun şartlı tahliyesi iptal oldu. Teslim olmayan Mehmet Bulucu, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından at yarışı oynarken ganyan bayiinde yakalanarak cezaevine gönderildi.