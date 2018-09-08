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Niğde güneş siyle elektrik üretiyor

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Niğde osb güneş enerjisiyle elektrik üretiyor
NİĞDE (), 100 dönüm üzerine kurduğu Güneş Üretim Sahasında enerji üretiyor. Niğde Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Altunbaş, 6 kWe güce sahip santralde yıllık 10 milyon 700 bin kWh enerji üretileceğini belirtti. Tesiste toplamda 23 bin adet panelle üretim yaptığını söyleyen Başkan Altunbaş, Orta Anadolu'da ilk sıralarda bulunduklarını söyledi. Altunbaş, "1 megavat 18-20 dönüm arazi üzerinde 6 trafoda uygulandı. Her 1 megavatlık ünitenin trafosuyla toplamda 6 megavat enerji üretmiş oluyoruz" dedi.
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Niğde osb güneş enerjisiyle elektrik üretiyor
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