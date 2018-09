Silah satışına posta kutusu zulası

Adana'da polis, sosyal medya üzerinden silah satışı yapan üç kişilik bir çeteyi çökertti. Zanlıların, üst ve evlerinde yapılan aramalarda 16 tabanca ve 2 adet pompalı tüfek çıktı. Silah almak için kendileriyle bağlantı kuran kişileri güvenlik testinden geçiren şebekenin, söz konusu silahları da bir iş merkezinin girişinde yer alan posta kutusunda sakladığı belirlendi. Polisin, 'alıcı' kılığında yine sosyal medyada bağlantı kurup, buluşmaya ikna ettiği her üç zanlı da kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; akşam saatlerinde Kızılay Caddesi üzerinde devriye gezen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus Timleri, iş merkezi önünde bekleyen bir kişiden şüphelendi. Zanlılardan biri iş merkezine doğru kaçarken polis de peşlerine düştü. İş merkezinde yakalanan Fatih P. isimli şahsın üzerinden 3 adet tabanca ve 3 adet şarjör çıktı. Silahları satmak için müşteri aradığını itiraf eden Fatih P. gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda da; 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 34 fişek ile birlikte bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Söz konusu zanlının, aynı zamanda da sosyal paylaşım sitesi; 'Facebook'ta kurduğu sahte hesapla silah satışı yaptığını tespit etti. Fatih P., aynı zamanda İlkay K. ve Şahin Can Ç. ile de bağlantısını itiraf edip, her iki zanlının ismini verdi. Bunun üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, İlkay K. ile 'alıcı' gibi bağlantı kurup, onunla randevulaştı. Zanlı, silah satacağı kişinin 'polis' olmasından şüphelendi ve onu kendince bir 'güvenlik testi'nden geçirip, yaklaşık 2 saat boyunca farklı adreslere telefonla yönlendirip sınadı. Görüşeceği kişilerin 'polis' olmadığına kanaat getiren İlkay K., Şahin Can Ç. ile birlikte ekiplerle buluştu. Polis, inandırıcı olsun diye zanlılarla 'pazarlık' dahi yaptı.

EVİNİN ÜSTÜNÜ ATÖLYE YAPMIŞ

Her iki tarafta da fiyatta anlaşınca 'alıcı' kılığındaki ekipler, parayı vereceği esnada polis kimliklerini gösterip her iki zanlıyı da kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan İlkay K.'nın evinden; 4 adet tabanca 9 şarjör, 66 fişek, bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken, şüphelinin evinin üst katını da adeta bir silah üretim atölyesine çevirip, burada kuru sıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürdüğü ortaya çıktı.

'POSTA KUTUSU' ZULALARI OLDU

Öte yandan, sosyal medya üzerinden silah satışı yapan zanlıların, bağlantı kurup satış gerçekleştirdikleri müşterilerine temin ettikleri silahların nasıl sakladıkları da ortaya çıktı. Her üç şüphelinin de güvenlik testinden geçen kişileri kendilerine mesken tuttukları bir iş merkezinin önüne çağırıp, burada da binanın girişinde bulunan posta kutularına sakladıkları silahları çıkartıp verdikleri öğrenildi.

SON ADRESLERİ 'CEZAEVİ' OLDU

Can Ç.'nin de evinde bulunan; 9 adet çeşitli marka ve çaplarda tabanca, 12 adet şarjör ve buna ait 120 fişek, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet mekanizmasız tabanca gövdesine el konuldu. Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul eden Fatih P., İlkay K. ve Şahin Can Ç., sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.