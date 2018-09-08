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Suriyeli çifti mahalleli evlendirdi

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Suriyeli çifti mahalleli evlendirdi
KAHRAMANMARAŞ'TA yaşayan ve Ele için düzenlenen düğün töreninin masraflarını mahalle sakinleri karşıladı. Dulkadiroğlu ilçesi 'nde çobanlık yapan Suriyeli Şahin hayatını Ele ile birleştirdi. Abbaslar Mahallesi'nde düzenlenen düğüne çok sayıda vatandaş katıldı. Mahallenin çobanlığını yapan Şahin, vatandaşların kendi aralarında topladığı paralarla dünya evine girdi. Çiçeği burnunda çiftin düğün töreninde gelin ve damada yaklaşık 5 bin lira para toplandı. Abbaslar Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakallıoğlu, "Mahallemizin gariban bir işçisi olan Suriyeli kardeşimizin düğün masraflarını vatandaşlarla birlikte karşıladık. Bu güzelliği, şirinliği yaptıkları için herkese teşekkür ediyorum" dedi. Mahalle sakinleri ise, "Suriyeli çiftimizi evlendirdik, buna sebep olanlardan Allah razı olsun" diye konuştular.
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Suriyeli çifti mahalleli evlendirdi
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