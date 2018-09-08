Suriyeli çifti mahalleli evlendirdi

KAHRAMANMARAŞ'TA
yaşayan Suriyeli Şahin
ve Ele için düzenlenen
düğün töreninin masraflarını
mahalle sakinleri karşıladı.
Dulkadiroğlu ilçesi Abbaslar Mahallesi
'nde
çobanlık yapan Suriyeli
Şahin hayatını Ele ile birleştirdi.
Abbaslar Mahallesi'nde
düzenlenen düğüne çok
sayıda vatandaş katıldı.
Mahallenin çobanlığını
yapan Şahin, vatandaşların
kendi aralarında topladığı
paralarla dünya evine girdi.
Çiçeği burnunda çiftin düğün
töreninde gelin ve damada
yaklaşık 5 bin lira para toplandı.
Abbaslar Mahallesi
Muhtarı Mehmet Çakallıoğlu,
"Mahallemizin gariban bir
işçisi olan Suriyeli kardeşimizin
düğün masraflarını
vatandaşlarla birlikte karşıladık.
Bu güzelliği, şirinliği
yaptıkları için herkese teşekkür
ediyorum" dedi. Mahalle
sakinleri ise, "Suriyeli çiftimizi
evlendirdik, buna sebep
olanlardan Allah razı olsun"
diye konuştular.