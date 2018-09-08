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’ya nezaket ziyareti

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018
Vali Ata’ya nezaket ziyareti
HATAY Valisi Erdal Ata, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetleri Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Valilik makamında gerçekleşen ve Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ile İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin'inde eşlik ettiği ziyarette , ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek bölgemizde Jandarma tarafından yürütülen faaliyetler hakkında konuğu ile bir süre sohbet etti. Bölgedeki birlikleri denetlemek üzere Hatay'a geldiğini belirten Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetleri Başkanı Tuğgeneral Koçum ise nazik kabulünden dolayı Vali Ata'ya teşekkür etti.
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Vali Ata’ya nezaket ziyareti
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