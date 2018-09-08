Vali Ata’ya nezaket ziyareti

HATAY
Valisi Erdal Ata, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetleri Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Valilik makamında gerçekleşen ve Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ile İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin'inde eşlik ettiği ziyarette Vali Ata
, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek bölgemizde Jandarma tarafından yürütülen faaliyetler hakkında konuğu ile bir süre sohbet etti. Bölgedeki birlikleri denetlemek üzere Hatay'a geldiğini belirten Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetleri Başkanı Tuğgeneral Koçum ise nazik kabulünden dolayı Vali Ata'ya teşekkür etti.