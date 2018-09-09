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Ahşaptan oyuncak yapmayı öğreniyorlar

Maraş Oyuncakları ve Osmanlı Çarıkları Atölyesi’nde kurs gören kursiyerler ahşaptan çocuklar için oyuncak üretiyorlar

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Ahşaptan oyuncak yapmayı öğreniyorlar
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi kadın ve Aile Şube Müdürlüğü bünyesinde kadınlara yönelik devam eden kursa katılan ev hanımları hem el becerisini geliştiriyor, hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Kurslara ilişkin bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, "Büyükşehir Belediyesi olarak çapında birincilik ödülü almıştı bu projemiz Sosyal Belediyecilik alanında elinden Büyükşehir Belediye Başkanımız bir ödüle layık görüldü" dedi. "Projemizi devam ettiriyoruz yine her yıl olduğu gibi hem çocuklara hitap ediyoruz" diyen Taşkıran, "Burada yaklaşık 20 kadınımız iş kur üzerinden desteklenmiş oluyor. Aynı zamanda hem bu mesleği öğreniyor ve ahşap oyuncak yapmayı öğreniyorlar, hem de IŞ-KUR'un desteğiyle günlük yevmiyelerini alıyorlar. Bir nebze olsun aile bütçesine katkı da bulunmuş oluyoruz. Kurslarımızın sonuna geldik, ama yeni kurslarımız açılacak" dedi. Taşkıran, bir yandan oyuncak üretirlerken diğer yandan da çocukların sağlığını da düşündüklerini ifade ederek, "Bu oyuncaklarımızın en önemli özelliğinden biride su bazlı olması doğal olması tamamen organik olması. Arkadaşlarımız gayet başarılı bir şekilde kurslarını tamamlayacaklar, sertifikalarını alacaklar. Bir sonraki dönemde yeni kadın kursiyerlerimizle kurslarımıza devam edeceğiz. Aslında ahşap oyuncak çok önemli bir sektör yani bildiğiniz üzere ailelerimiz daha böyle doğal oyuncaklar almak istiyoruz çocuklarımıza. Bizde bunun ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu gördük."
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Ahşaptan oyuncak yapmayı öğreniyorlar
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