Amatörlere destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu. Düzenlenen törende konuşan Başkan Erkoç, "Güçlü bir gelecek için dinamik, sağlıklı nesillere ihtiyaç var. Bizim kıyamete kadar güçlü bir şekilde ayakta durmamız için gençlerimize her geçen gün daha çok yatırım yapmamız gerek. Gençlerimizi, evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerek. Biz de belediye olarak bunun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

ERKOÇ: AMACIMIZ ŞAMPİYON YAPMAK



SPORUN ve sporcunun gelişimi adına her türlü alt yapı çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Başkan Erkoç, "Sporda çok önemli başarılara imza atmaktayız. Yakın zamanda da amatör evinin projesini yapıp inşaatına başlayacağız. Adım adım omuz omuza geleceğe yürüyeceğiz. Taşıma su ile değirmen dönmez. Büyük başarıları sporun her alanında

Kahramanmaraş'ın evlatlarıyla kazanacağız. Amacımız gençleri şampiyon yapmak. Sporcularımızın başarısı için her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız" diye konuştu.

BAŞKANA TEŞEKKÜR

AMATÖR Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ergun Önal da, "Başkanımız imkansızlık içerisinde

olan kulüplerimizin lige katılım payları, antrenör sözleşme bedelleri, yönetici sahaya giriş kartları bedellerini ödeyerek kulüplerimizi ciddi oranda rahatlatmıştır. Bunun yanı sıra her sezon başında düzenli olarak ve sürekli artarak malzeme yardımlarını da yine bizlerle birlikte yapmaya devam etmektedir. Bundan dolayı amatör spor teşkilatım adına teşekkür ediyorum" dedi.