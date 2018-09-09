Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Amatörlere destek

Amatörlere destek

Amatör spor kulüplerinde malzeme dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı , “Sporcularımızın başarısı için her türlü imkânı seferber ettik” dedi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Amatörlere destek

Belediyesi amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu. Düzenlenen törende konuşan Başkan Erkoç, "Güçlü bir gelecek için dinamik, sağlıklı nesillere ihtiyaç var. Bizim kıyamete kadar güçlü bir şekilde ayakta durmamız için gençlerimize her geçen gün daha çok yatırım yapmamız gerek. Gençlerimizi, evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerek. Biz de belediye olarak bunun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

ERKOÇ: AMACIMIZ ŞAMPİYON YAPMAK


SPORUN ve sporcunun gelişimi adına her türlü alt yapı çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Başkan Erkoç, "Sporda çok önemli başarılara imza atmaktayız. Yakın zamanda da amatör evinin projesini yapıp inşaatına başlayacağız. Adım adım omuz omuza geleceğe yürüyeceğiz. Taşıma su ile değirmen dönmez. Büyük başarıları sporun her alanında
Kahramanmaraş'ın evlatlarıyla kazanacağız. Amacımız gençleri şampiyon yapmak. Sporcularımızın başarısı için her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız" diye konuştu.

BAŞKANA TEŞEKKÜR

AMATÖR Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ergun Önal da, "Başkanımız imkansızlık içerisinde
olan kulüplerimizin lige katılım payları, antrenör sözleşme bedelleri, yönetici sahaya giriş kartları bedellerini ödeyerek kulüplerimizi ciddi oranda rahatlatmıştır. Bunun yanı sıra her sezon başında düzenli olarak ve sürekli artarak malzeme yardımlarını da yine bizlerle birlikte yapmaya devam etmektedir. Bundan dolayı amatör spor teşkilatım adına teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Amatörlere destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN