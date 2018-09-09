Kıck boks’un altın gençleri hedef büyüttü

K
ick boksta Avrupa şampiyonluğu elde eden Gaziantepli Levent Burak Kütüklü
ve Seyit Battal Ay
, İtalya
'nın Venedik kentinde 15-23 Eylül
'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor. Gaziantep Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü desteğiyle Kamil Ocak Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren milli sporcular, şampiyonluk için tekmelerini, yumruklarını çalıştırıyor. YOĞUN ÇALIŞIYORUZ KICK
boks antrenörü Mehmet Kaya
, yıllardır gençleri yetiştirebilmek adına çaba sarf ettiklerini söyledi. Bu yıl yoğun bir şekilde antrenman yaptıklarını kaydeden antrenör Mehmet Kaya, "Gece-gündüz, yağmur ve çamur demeden, çok zor şartlarda olsa da bu çocuklar canlarını dişlerine takarak çalıştı. Sıra dünya şampiyonasına geldi. İnşallah bütün hedefimiz dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırmak"
dedi. LEVENT
Burak Kütüklü milli takım düzeyinde ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını, Türkiye ve Avrupa şampiyonluklar elde ettiğini belirtirken, 7 yıldır kick boks yaptığını ifade eden Seyit Battal ise "Sporla saygı ve sadakati kazandım. Dünya şampiyonasında Allah'ın izniyle ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyoruz"
dedi.