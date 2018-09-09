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Kıck boks’un altın gençleri hedef büyüttü

ve , Venedik kentinde ’de düzenlenecek şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Kıck boks’un altın gençleri hedef büyüttü
Kick boksta Avrupa şampiyonluğu elde eden ve , 'nın Venedik kentinde 'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor. Gaziantep Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü desteğiyle Kamil Ocak Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren milli sporcular, şampiyonluk için tekmelerini, yumruklarını çalıştırıyor. YOĞUN ÇALIŞIYORUZ
KICK boks antrenörü , yıllardır gençleri yetiştirebilmek adına çaba sarf ettiklerini söyledi. Bu yıl yoğun bir şekilde antrenman yaptıklarını kaydeden antrenör Mehmet Kaya, "Gece-gündüz, yağmur ve çamur demeden, çok zor şartlarda olsa da bu çocuklar canlarını dişlerine takarak çalıştı. Sıra dünya şampiyonasına geldi. İnşallah bütün hedefimiz dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırmak" dedi. LEVENT Burak Kütüklü milli takım düzeyinde ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını, Türkiye ve Avrupa şampiyonluklar elde ettiğini belirtirken, 7 yıldır kick boks yaptığını ifade eden Seyit Battal ise "Sporla saygı ve sadakati kazandım. Dünya şampiyonasında Allah'ın izniyle ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyoruz" dedi.
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Kıck boks’un altın gençleri hedef büyüttü
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