Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Muhabbet kuşu hırsızı tutuklandı

Muhabbet kuşu hırsızı tutuklandı

Olay, Seyhan ilçesi ’ndeki üç katlı evin damında meydana geldi

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Muhabbet kuşu hırsızı tutuklandı

ADANA'DA girdiği evden 19 muhabbet kuşu çaldığı iddiasıyla yakalanan Hüseyin K. (21), tutuklandı. Olay, Seyhan ilçesi 'ndeki üç katlı evin damında meydana geldi. Yaklaşık 50 muhabbet kuşu besleyen Ali İhsan Kısa, beslemek için yanlarına gittiği kuşlarından 19 tanesinin eksik olduğunu fark etti ve polisi aradı.

TUTUKLANDI
İhbar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Polis şüpheli Hüseyin K.'nin içinde muhabbet kuşlarının olduğu bir kafesle dolmuşa bindiğini tespit etti. Başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin K., kısa sürede yakalandı. Hüseyin K., ifadesinde çaldığı kuşları 250 TL'ye sattığını söyledi. Zanlı Hüseyin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhabbet kuşu hırsızı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN