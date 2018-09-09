Muhabbet kuşu hırsızı tutuklandı

ADANA'DA girdiği evden 19 muhabbet kuşu çaldığı iddiasıyla yakalanan Hüseyin K. (21), tutuklandı. Olay, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki üç katlı evin damında meydana geldi. Yaklaşık 50 muhabbet kuşu besleyen Ali İhsan Kısa, beslemek için yanlarına gittiği kuşlarından 19 tanesinin eksik olduğunu fark etti ve polisi aradı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Polis şüpheli Hüseyin K.'nin içinde muhabbet kuşlarının olduğu bir kafesle dolmuşa bindiğini tespit etti. Başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin K., kısa sürede yakalandı. Hüseyin K., ifadesinde çaldığı kuşları 250 TL'ye sattığını söyledi. Zanlı Hüseyin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.