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hizmete açıldı

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Park Palace Residance hizmete açıldı
tarafından öğrenci ve öğretim üyelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve üniversite misafirlerini ağırlamak amacıyla oluşturulan 15 bin metrekare, 600 yatak kapasiteli "" görkemli törenle hizmete açıldı. Girne Üniversitesi Karakum kampüsündeki açılışa; Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi, ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile çok sayıda davetli katıldı.
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Park Palace Residance hizmete açıldı
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