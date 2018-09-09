Park Palace Residance hizmete açıldı

GİRNE Üniversitesi
tarafından öğrenci ve öğretim üyelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve üniversite misafirlerini ağırlamak amacıyla oluşturulan 15 bin metrekare, 600 yatak kapasiteli "Park Palace Residance
" görkemli törenle hizmete açıldı. Girne Üniversitesi Karakum kampüsündeki açılışa; Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi, Milli Eğitim
ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Yakın Doğu Üniversitesi
Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile çok sayıda davetli katıldı.