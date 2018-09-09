Adana'da su tesisatçısının yanında çırak olarak çalışan Ahmet Cumali Aslan (23), ustasıyla birlikte tamirata gittiği evin sahibine ait pırlantalı altın tespih, 2 altın yüzük ve 2 gümüş tespihi çaldığı iddiasıyla yakalandı. 35 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan Ahmet Cumali Aslan, "Şeytana uydum" diyerek suçunu itiraf etti. Zanlı tutuklanırken, polis çalınan eşyalardan altın tespihi satılan kuyumcudan geri alırken diğer eşyaları güvercin kafesinin içinde bularak sahibine teslim etti.

GÖZÜ KUTUYA TAKILDI

Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78114 Sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. Fatih Özkılınç, evinin banyosundaki su tesisatı için usta çağırdı. Su tesisatı ustası A.D., kendisine yardım etmesi için yanına Ahmet Cumali Aslan'ı aldı. Usta, banyodan çıkan hafriyat yüzünden evin toz olmaması için Ahmet Cumali Aslan'a yatak odasının penceresini açmasını söyledi. Odaya giren Aslan'ın gözü aynanın önünde duran kurdeleli kutuya takıldı.

GÜVERCİN KAFESİNE SAKLADI

Ahmet Cumali Aslan kutuyu eline alarak salladı. İddiaya göre Aslan, kutu içinden yere düşen ve imamesinde siyah ve beyaz pırlanta bulunan Pırlantalı altın tespihi çaldı suçu şeytana attı Ahmet Cumali Aslan, ustasıyla birlikte tamirata gittiği ev sahibinin pırlantalı altın tespihini ve 2 altın yüzüğünü çaldı yakalanınca "Şeytana uydum" dedi tespihi alarak cebine koydu. Genç adam daha sonra kutunun içindeki 2 adet 18 ayar altın yüzük ve 2 adet gümüş tespihi de çaldı. Ertesin gün işe gitmeyen Ahmet Cumali Aslan, altın tespihi kuyumcuya 2 bin 100 liraya satarken diğer çaldığı ziynet eşyalarını evinin bahçesinde beslediği güvercinlerin kafesinin içine sakladı.

EV SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Ev sahibi özel eşyalarının çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ev sahibinin "Eve su tamiratı için gelen kişilerden şüpheleniyorum çünkü evime başka yabancı girmedi" diye verdiği ifade doğrultusunda su tesisatçısına ulaştı. Usta A. D., "Tamirat sırasında çıkan hafriyatları taşıması için yanıma Ahmet Cumali Aslan'ı almıştım. Evin havalanması için yatak odasının penceresini açmasını söyledim. Yatak odasına girdi ve çıktı. Ne yaptığını görmedim" dedi.

SAHİBİNE

TESLİM EDİLDİ

Polis Güneşli Mahallesi'nde Ahmet Cumali Aslan'ı gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında cebinden bin 210 lira para çıktı. Suçunu itiraf eden Aslan, "Tespih sarı renkli olduğundan kuyumcuya gösterdim. Altın olduğunu öğrenince sattım. Hırsızlık olayını bir an şeytana uyduğum için yaptım. Pişmanım" diye ifade verdi. Cumali Aslan daha sonra diğer çaldığı eşyaların yerini de polise söyledi. Zanlı tutuklanırken kuyumcuya satılan altın tespih ve diğer eşyalar sahibine teslim edildi.