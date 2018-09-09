Şimşek’te Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

SPOR
Toto 1. Lig'in 5. haftasında Hatayspor
ile karşılaşacak olan Adana Demirspor
, çalışmalarını Aytaç Durak
Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda dar alanda pas organizasyonları çalışıldı. Ardından kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi. Milli takımda bulunan Pote ve Orkan Çınar antrenmanlarda yer almıyor. Mavi lacivertliler Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını devam edecek.