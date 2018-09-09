Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Şimşek’te Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Şimşek’te maçı hazırlıkları sürüyor

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Şimşek’te Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
SPOR Toto 1. Lig'in 5. haftasında ile karşılaşacak olan , çalışmalarını Tesisleri'nde sürdürüyor. yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda dar alanda pas organizasyonları çalışıldı. Ardından kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi. Milli takımda bulunan Pote ve Orkan Çınar antrenmanlarda yer almıyor. Mavi lacivertliler Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını devam edecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şimşek’te Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN