25. Uluslararası Adana Film Festivali’ne doğru

ADANA'DA, bu yıl 22-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda geçmiş yıllarda en iyi film ödülü sahibi olan eserlerin gösterimi gerçekleştirilecek. Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bu yılki festivalin daha iddialı ve etkili olması, geniş kitlelere ulaşması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtildi.

TOPLAM 26 FİLM

Bu yıl etkinlikler kapsamında, bundan önce gerçekleştirilen 24 festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film ödülü alan eserlerin gösteriminin yapılacağı özel bir bölümün eklendiği kaydedildi. Açıklamada, 2009 ve 2013 yılında ikişer filmin en iyi eser olarak belirlenmesi nedeniyle "Altın Koza" ödüllü 26 filmin, festival boyunca sinemaseverlerle buluşacağı ifade edildi. Festival programına alınan "Altın Koza'nın Yolcuları" isimli fotoğraf sergisiyle de 25'incisi gerçekleştirilen etkinliğin geçmişine yolculuk yapmak isteyenler için bir fırsat sunulacağı bildirildi. Araştırmacı yazar Alican Sekmeç'in "Altın Koza'nın Yolcuları" kitabının da festival tarihinin önemli bir belgesi olarak sanatseverlerle buluşacağı kaydedildi.

Festivalde, şu filmlerin gösterimi yapılacak: "1969'dan Metin Erksan'ın Kuyu, 1970'ten Yılmaz Güney'in Umut, 1971'den Yılmaz Güney'in Ağıt, 1972'den Yılmaz Duru'nun Kara Doğan, 1973'ten Lütfi Ömer Akad'ın Gelin, 1992'den Yusuf Kurçenli'nin Karartma Geceleri, 1993'ten Memduh Ün'ün Zıkkımın Kökü, 1994'ten Yavuz Özkan'ın Bir Sonbahar Hikayesi, 1995'ten Kadir Sözen'in Soğuk Geceler, 1996'dan Tunç Başaran'ın Sen De Gitme, 1997'den Zeki Demirkubuz'un Masumiyet, 2005'ten Ümit Ünal, Selim Demirdelen, Kudret Sabancı, Ömür Atay ve Yücel Yolcu'nun birlikte yönetmenliği üstlendiği Anlat İstanbul, 2006'dan Reha Erdem'in Beş Vakit, 2007'den Sırrı Süreyya Önder'in Beynelmilel, 2008'den Özcan Alper'in Sonbahar, 2009'dan Aslı Özge'nin Köprüdekiler ve Pelin Esmer'in 11'e 10 Kala, 2010'dan Semih Kaplanoğlu'nun Bal, 2011'den Onur Ünlü'nün Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi, 2012'den Orhan Eskiköy'ün Babamın Sesi, 2013'ten Meliç Saraçoğlu ve Hakkı Kurtulmuş'un Gözümün Nuru ile Fazıl Coşkun'un Yozgat Blues, 2014'ten Nesimi Yetik'in Toz Ruhu, 2015'te Emin Alper'in Abluka, 2016'dan Reha Erdem'in Koca Dünya, 2017'den ise Onur Ünlü'nün Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok."