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’in incisi arsuz’da festival coşkusu

Arsuz’da düzenlenen 2. ve Festivali’ne 70 kulüpten sporcular katıldı

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Doğu Akdeniz’in incisi arsuz’da festival coşkusu
HATAY'IN Arsuz ilçesinde 2. ve Festivali düzenlendi. Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi iş birliğiyle Gözcüler sahilinde gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin birçok ilinden sporcular katıldı. Doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tüplü ve serbest dalış, off-road, yelken ve bisiklet turu gibi etkinliklerin yapıldığı festival kapsamında yarış pistinde düzenlenen motokros gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, festivale Türkiye'nin her bölgesinden 70 kulübün katıldığını söyledi. Festivalde birçok etkinliğin bir arada gerçekleştirildiğini belirten Sarı, "Doğa kulüpleri, Türkiye'nin her yerinden insanları buraya getiriyor, güzel doğamızı gezdiriyoruz. İnsanımızı 'in incisi Arsuz'a bekliyoruz. Bu, bütün kurumların dayanışmasıyla yapılan bir festival. Tüm halkımızın desteği arkamızda" diye konuştu.
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Doğu Akdeniz’in incisi arsuz’da festival coşkusu
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