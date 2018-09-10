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’de avukatların semineri

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Mersin’de avukatların semineri
MERSİN Barosu tarafından 'Avukatın Hukuki ve Cezai Sorumluluğu' konulu seminer düzenlendi. Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, hukuki ve cezai sorumluluğunu bilmeyen ya da bilip de kural dışı hareket eden avukatlar hakkında çok fazla şikayetler olduğunu belirterek, "Bir hukukçunun suç oluşturacak ya da tazminat ödemesini gerektirecek bir duruma düşmesi, toplumda avukatlara olan güveni zedeler" dedi. Gökdelen Hizmet Birimi'nde düzenlenen seminerde, Barosu'ndan Adil Giray Çelik 'Sokrates'ten Günümüze Avukatlık Mesleğinin Tarihsel Süreci', Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Devrim Güngör ve Kaya Yelek katılımcıları bilgilendirdi.
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Mersin’de avukatların semineri
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