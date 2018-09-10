Mersin’de avukatların semineri

MERSİN
Barosu tarafından 'Avukatın Hukuki ve Cezai Sorumluluğu' konulu seminer düzenlendi. Mersin
Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, hukuki ve cezai sorumluluğunu bilmeyen ya da bilip de kural dışı hareket eden avukatlar hakkında çok fazla şikayetler olduğunu belirterek, "Bir hukukçunun suç oluşturacak ya da tazminat ödemesini gerektirecek bir duruma düşmesi, toplumda avukatlara olan güveni zedeler" dedi. Mersin Barosu
Gökdelen Hizmet Birimi'nde düzenlenen seminerde, Denizli
Barosu'ndan Adil Giray Çelik 'Sokrates'ten Günümüze Avukatlık Mesleğinin Tarihsel Süreci', Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Devrim Güngör ve Kaya Yelek katılımcıları bilgilendirdi.