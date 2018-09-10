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bağışlayın hayat kurtarın

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Organ bağışlayın hayat kurtarın
KÖK hücre ve bağışı konusunda farkındalık yaratmak ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliği öncülüğünde, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği ile birlikte kök hücre ve organ bağışı programı düzenlendi. Çukurova Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferans da, organ bağışı ve kök hücre bağışı konuları hakkında detaylı bilgiler verildi. Açılış konuşmasını Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Huriye Sevim Akbıyık yaptı. Kişilerin organ naklinin gerçekleşebileceğini anlatan Akbıyık, mutlaka bunu yakınlarına söylemeleri gerektiğinin altını çizdi.
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Organ bağışlayın hayat kurtarın
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